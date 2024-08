Ed Sheeran devient actionnaire minoritaire de son club de cœur en Premier League

Quand on a bien réussi dans la vie et qu’on a de l’argent, on peut se permettre certains plaisirs.

Fan d’Ipswich Town depuis son enfance, Ed Sheeran est régulièrement aperçu dans les tribunes de Portman Road ces dernières années. L’interprète de Shape of You, qui avait fêté la récente montée en Premier League des Tractor Boys avec les joueurs, a décidé de soutenir le club de son cœur en investissant directement de sa poche. Les vainqueurs de la Coupe UEFA 1981 ont en effet annoncé ce jeudi que l’auteur-compositeur anglais avait racheté 1,4% des parts de club, devenant ainsi actionnaire minoritaire. « C’est le rêve de tout fan de football d’être propriétaire du club qu’il soutient, et je suis tellement reconnaissant de cette opportunité », a déclaré Sheeran dans le communiqué d’annonce.

📰 Ipswich Town is proud to announce that Ed Sheeran has acquired a minority stake in the Football Club.

Ed, a lifelong fan who has been the front of shirt sponsor for the Men’s and Women’s teams since 2021, has acquired his shares through Gamechanger 20 Ltd.

— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) August 15, 2024