PSG : l’ancien député macroniste Hugues Renson mis en examen pour trafic d’influence

Parfois, il vaut mieux séparer foot et politique.

Hugues Renson, ancien vice-président de l’Assemblée nationale et député macroniste, a été mis en examen ce jeudi pour trafic d’influence. Il est accusé d’avoir profité de sa position pour obtenir des avantages en nature, notamment des places VIP pour les matchs du PSG et le rôle d’escort kids pour ses enfants le jour de la présentation de Neymar. En échange ? Il aurait facilité des démarches administratives, comme des visas et des naturalisations, pour des proches du club de la capitale.

L’enquête ne s’arrête pas là : la justice se penche également sur son implication dans le transfert spectaculaire de Neymar en 2017. Le député aurait tenté de négocier des faveurs fiscales pour alléger la facture de 222 millions d’euros du PSG, un record historique. Un échange avec Gérald Darmanin, à l’époque ministre des Comptes publics, a d’ailleurs refait surface.

Pour l’heure, Hugues Renson se défend bec et ongles. « Je n’ai jamais commis un acte illégal », assure-t-il par l’intermédiaire de son avocat. L’homme, qui a demandé, à de multiples reprises, un poste au PSG, n’a jamais vu son souhait aboutir.

