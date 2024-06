Retour aux sources pour Radamel Falcao

La belle histoire du jour.

Radamel Falcao s’est officiellement engagé ce jeudi au Millonarios FC, dans son pays natal. Libre, l’attaquant international colombien a fait le choix de signer dans son club formateur, où il n’avait jamais évolué en professionnel puisqu’il avait filé à River Plate dès l’âge de 15 ans. Le club de Bogota occupe une place particulière dans son cœur puisque son père, le défenseur Radamel García, y a joué.

Après une saison assez maigre au Rayo Vallecano, où il n’a été titulaire qu’à trois reprises pour quatre petits buts et une passe décisive, El Tigre quitte donc l’Europe, à 38 ans, après 262 buts en 482 parties sur le Vieux continent. La nouvelle aventure de l’ancien buteur de l’AS Monaco a tout de la dernière danse, au crépuscule d’une carrière qui l’aura vu passer par Porto, l’Atlético, Manchester United, Chelsea ou encore Galatasaray. On ne connait pas la durée de son contrat, mais on sait déjà qu’il portera le numéro 9.

Du romantisme à l’état pur.