Radamel Falcão de retour au FC Porto

El Tigre revient à la maison.

Pour 90 minutes… Comme chaque année, le FC Porto organisera le dernier match de sa présaison à la maison, pour présenter l’ensemble de son effectif. Et le 29 juillet prochain, les Dragons recevront le Rayo Vallecano, où se trouve ni plus ni moins l’une des légendes du club bleu et blanc du Portugal : Radamel Falcão. Arrivé de River Plate l’été 2009 pour 5,5 millions d’euros, El Tigre avait réalisé deux saisons époustouflantes, marquées notamment par un triplé historique en 2011 sous les ordres d’André Villas-Boas. Avec 17 réalisations, il est d’ailleurs toujours le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa sur une saison. Au total, Falcao au FC Porto, c’est 72 buts et 17 passes décisives en 87 matchs. Alors pour les intéressés, les billets seront en vente dès ce samedi à partir de 10h à la boutique de l’Estádio do Dragão. À la même heure sur le net, mais seulement pour les adhérents.

#DeVolta ⚽ O regresso ao Dragão 🐉🤩 ℹ Jogo incluído nos Lugares Anuais 👉 Bilhetes disponíveis amanhã em https://t.co/WKaEObXeTO e Loja do Associado. FC Porto Stores a partir de terça feira 🔵⚪ pic.twitter.com/H806esu1WA — FC Porto (@FCPorto) July 21, 2023

Ça vaut le détour.

