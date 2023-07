Gianluigi Donnarumma et sa compagne cambriolés et ligotés à Paris

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Gianluigi Donnarumma, gardien de but du Paris Saint-Germain, et sa compagne ont été cambriolés dans leur domicile situé dans le VIII arrondissement de la capitale. Selon Actu 17 et l’AFP, le couple était présent sur les lieux et a été « ligoté » par « plusieurs individus ». Ces derniers seraient repartis avec un butin estimé à environ 500 000 euros.

Les victimes ont ensuite réussi à se réfugier dans un hôtel proche de leur domicile, vers 3h20. Le personnel de l’établissement a ensuite alerté la police. Le gardien italien et sa compagne, en état de choc, ont pu être être emmenés à l’hôpital après les faits. La Brigade de répression du banditisme (BRB) s’est saisie de l’enquête d’après les informations des deux médias.

Reste une question : qui dispose d’assez de corde pour ligoter un mec de 196 centimètres ?

