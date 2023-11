La ligue chypriote championne des mercenaires expatriés

Le soleil, la mer et un petit CDD pansement.

Dans son dernier rapport mensuel, l’Observatoire du football CIES propose une longue étude sur la démographie de 48 ligues mondiales (dont 31 européennes). L’occasion d’en savoir plus sur l’âge moyen des joueurs qui les composent, leur origine, mais aussi le temps qu’ils y restent. En Europe, la D1 chypriote parvient à se distinguer dans les deux domaines. Ainsi, le championnat insulaire est celui qui compte le plus de joueurs expatriés (70,8%), loin devant la Grèce (64,3%) et la Turquie (63,5%). On retrouve même quatre clubs chypriotes dans le top 10 mondial des équipes qui comptent le plus d’étrangers : Pafos (92,3% !), solide leader, directement suivi par l’Aris Limassol (88,5%), tandis que l’AEK Larnaca (81,5%) se classe dans le ventre mou (5e) et que le Doxa Katokopia ferme la marche (78,3%).

Mais visiblement, ceux qui tentent l’aventure chypriote ne restent pas longtemps. Ainsi, 24 des 27 joueurs dans l’effectif de l’AEZ Zakakiou ont été recrutés il y a moins d’un an, et là encore, c’est un record au sein des ligues étudiées par le CIES. Cela ne signifie pas pour autant que le championnat de Chypre est un cimetière de vétérans, puisque la moyenne d’âge des joueurs qui y évoluent est de 27,73 ans. Certes, c’est loin de la Slovénie, détentrice du record de précocité (24,16 ans), mais pas non plus au niveau de la Chine (28,41 ans). En revanche, concernant le championnat, seule la Turquie (56,7%) a fait mieux que Chypre (55,3%) dans le sens des arrivées lors de la dernière année.

À titre de comparaison, la Ligue 1 (25,45 ans de moyenne d’âge) ne compte « que » 45,3% de joueurs expatriés (pour 44% de nouveaux joueurs arrivés lors du dernier mercato) et seule l’AS Monaco figure dans le top 20 mondial des clubs comptant le plus de joueurs d’origine étrangère (75%).

Et si vous cherchez du long terme ? Foncez vers la Chine. Avec 5,39 saisons de moyenne par joueur, le Shanghai Port est le club avec la plus grosse stabilité d’effectif au monde.

