Pepe prend sa retraite

Pepe a annoncé sa retraite ce jeudi dans une court-métrage d’une demi-heure, intitulé Obrigado. Le défenseur central s’y met en scène, d’abord au milieu de ses trophées, puis devant un écran de cinéma, en train de revenir sur les meilleurs moments de sa carrière légendaire. Et il y a de quoi : Pepe part avec un Euro, trois Ligue des champions et beaucoup de championnats espagnols et portugais, après près de 900 matchs en pro.

Après avoir laissé un flou sur son avenir après l’élimination du Portugal face à la France à l’Euro allemand, l’international portugais va profiter d’un repos bien mérité, à 41 ans. Formé à Porto, le patron chauve a joué dix saisons au Real Madrid. Après une pige à Beşiktaş, il était revenu à Porto, où, pendant six ans, il a repoussé les limites de la retraite comme d’autres légendes : Gianluigi Buffon, Francesco Totti ou Dante. Il est même devenu le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du monde et de la Ligue des champions.

