Nenê ne veut pas prendre sa retraite

Nenê devint Pepe.

À 43 ans, Nenê a décidé de prolonger d’un an, son contrat avec la Juventude (Serie A brésilienne). Un choix à saluer, témoignant de la forme du meneur de jeu qui entamera en effet sa 25e saison professionnelle d’une carrière étalée sur près de quatre décennies.

Arrivé à la Juventude à l’été 2023, alors que le club stagnait en Serie B, Nenê a participé au retour du club dans l’élite et en est devenu le joueur le plus âgé à y marquer un but.

