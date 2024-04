L’appel d’une joueuse chypriote pour une meilleure prise en charge médicale du foot féminin

Le débat sur la santé des acteurs du foot semble enfin lancé.

Le 10 mars dernier, lors d’un match du championnat chypriote féminin opposant l’AEZ Chrysomilia à l’Aris Limassol, deux joueuses se sont violemment cognées, les laissant sans connaissance. Chez les hommes, une ambulance serait rapidement intervenue. Mais dans le football féminin, de tels moyens manquent encore à l’appel. Cela a forcé Chara Dionysou, joueuse de l’AEZ Chrysomilia, à soigner elle-même les victimes depuis le terrain. Infirmière dans la vie de tous les jours, elle a dû nettoyer les plaies et bander les deux joueuses sonnées.

When two players suffered a severe head collision, they were fortunate to have player-nurse Chara Dionysiou on the pitch.

But not every match will have a Chara.

Together with @PASPcyprus, Chara is calling for standardised medical protocols in Cypriot women's football.

— FIFPRO (@FIFPRO) April 8, 2024