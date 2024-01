Ada Hegerberg dénonce la surcharge de matchs imposée aussi aux footballeuses

Qui de mieux que la première lauréate du Ballon d’or pour faire changer le game ?

Ada Hegerberg, l’attaquante star de l’Olympique lyonnais, est « choquée » par la tournure que prend le football féminin, notamment en raison de la cadence infernale qu’impose le calendrier aux joueuses professionnelles depuis la pandémie liée au Covid. La Norvégienne tire la sonnette d’alarme, affirmant ce mercredi, dans une tribune que lui a accordée le Guardian que « beaucoup (les joueuses, NDLR) considéraient l’été prochain comme un été de libération – pour notre corps et notre esprit. Mais non. » En raison de la programmation de matchs internationaux qui auront lieu l’été prochain, s’ajoutant aux Jeux olympiques, elles ne souffleront pas.

And voila. For those who missed the newsletter. But do subscribe to it if you're interested in women football! That'll prob make you the most interesting person in the room 😈

As always, thanks @guardian for giving me a tribune.https://t.co/Dx3E45FoA5

