Toulouse retourne Nantes sur le gong

Nantes 1-2 Toulouse

Buts : Mostafa Mohamed (13e S.P.) pour Nantes // Aboukhlal (62e) & Nicolaisen (90e+1) pour Toulouse

Toulouse n’en finit plus de traumatiser Nantes.

Dans une Beaujoire presque comble pour la reprise, le FCN a perdu pied contre le Téfécé et son nouvel entraîneur Carles Martinez Novell, après avoir pourtant ouvert le score (1-2). Une partie marquée en amont par de violents affrontements entre supporters des deux camps, et ayant eu pour prologue un hommage appuyé à Robert Budzynski, directeur sportif historique du FCN décédé en juillet.

Arrivé des New York Red Bulls, le Vénézuélien Cristian Cásseres a fêté son premier match officiel avec les Violets en beauté : après seulement dix minutes de jeu, il a fait trébucher Samuel Moutoussamy en pleine surface et permis à Mostafa Mohamed d’ouvrir son compteur cette saison, sur peno (1-0, 13e). Le TFC a poussé en milieu de premier acte, mais a attendu le deuxième pour revenir au score. Juste après une grosse parade d’Alban Lafont devant le poissard Denis Genreau (61e), un nouveau ballon mis dans la boite a permis à Zakaria Aboukhlal de se jeter au second poteau pour égaliser (1-1, 62e) en provoquant également malgré lui la sortie sur civière du portier nantais.

Ensuite, c’est seulement dans le temps additionnel – qui s’est étiré sur une dizaine de minutes – que le match a basculé, Rasmus Nicolaisen se hissant au-dessus de tout le monde, sur un corner bêtement concédé par Jaouen Hadjam, pour battre l’entrant Denis Petrić (1-2, 90e+1). Son homologue Guillaume Restes, produit de la formation toulousaine qui fêtait sa première en Ligue 1, a préservé les trois points des siens avec une double parade devant Kader Bamba et Florent Mollet.

La saison nantaise part sur les mêmes bases que la précédente.

FCN (5-3-2) : Lafont (Petrić, 67e) – Coco (Hadjam, 60e), Pierre-Gabriel, Pallois, Zézé, Merlin – Moutoussamy (Douglas Augusto, 68e), Chirivella (c), Mollet – M. Mohamed (Marquinhos, 89e), Simon (Bamba, 68e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

TFC (4-3-3) : Restes – Desler, Costa, Nicolaisen, M. Diarra (Chaïbi, 70e) – Sierro (Begraoui, 90e+7), Cásseres, Genreau (Schmidt, 83e) – Aboukhlal (Magri, 83e), Dallinga (90e+7), Suazo. Entraîneur : Carles Martinez Novell.