Alban Lafont transporté à l'hôpital

La saison commence mal à Nantes.

Battu à domicile par Toulouse dans un remake de la dernière finale de Coupe de France ce dimanche (1-2), Nantes a également vu son gardien Alban Lafont sortir sur civière pendant la rencontre. Sur le premier but des Violets, le portier s’est heurté violemment à Zakaria Aboukhlal. Il s’est directement touché les côtes, mais il pourrait aussi s’être blessé aux cervicales, qui ont cogné le poteau durant l’action. Selon les informations de Ouest-France, le gardien aurait au moins une côte cassée pour l’heure, et il a été pris en charge par le CHU de Nantes, où il doit passer une IRM afin d’écarter la suspicion d’un traumatisme cervical. Après la rencontre, l’entraîneur des Canaris Pierre Aristouy a été interrogé à ce sujet mais n’avait pas plus de précisions à donner.

❌ Après un gros choc sur le but d'Aboukhlal, Alban Lafont sort sur civière… On espère rien de grave pour le gardien du @FCNantes 🙏#FCNTFC pic.twitter.com/1bohNrydek — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) August 13, 2023

Il va vraiment finir par détester son club formateur.