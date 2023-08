Lille achève Nantes

Lille 2-0 Nantes

Buts : David (66e) & Ounas (90e+4) pour le LOSC

Expulsion : Alexsandro (78e) pour le LOSC

La saison ressemble déjà à un long calvaire pour le FC Nantes.

Défaits la semaine passée contre Toulouse (1-2), les Canaris ont de nouveau paumé, sur la pelouse de Lille (2-0) qui malgré une fin de match à dix, enregistre – logiquement – sa première victoire de la saison après son nul à Nice (1-1). La situation se complique de plus en plus pour l’entraîneur des Jaune et Vert Pierre Aristouy.

Après une première alerte sur un coup franc lointain de Florent Mollet (19e), Edon Zhegrova a répondu avec deux coups de chaud dans la surface (33e, 41e). Jonathan David, pas verni sur une superbe frappe renvoyé par la transversale (43e), a pu se rattraper en début de deuxième, en surgissant dans les six mètres après une première parade de Rémy Descamps – remplaçant d’Alban Lafont – devant Rémy Cabella (1-0, 66e). Les très bonnes entrées de Marquinhos (recrue fraîchement arrivée) et Kader Bamba ont permis à Nantes de se réveiller et au milieu de cette période de domination, le premier a lancé le second, qui est allé provoquer le carton rouge d’Alexsandro (78e).

Dans la foulée, les Canaris ont cru égaliser par l’intermédiaire du jeune Stredair Appuah (81e) mais la VAR en a décidé autrement en signalant un hors-jeu millimétrique de Mostafa Mohamed, auteur de la première frappe déviée par Lucas Chevalier. L’occasion ratée par Samuel Moutoussamy (90e+1) a sonné la fin des espoirs nantais, puisque le LOSC – à qui on venait de refuser un penalty – a fini par faire le break grâce au bouillant Adam Ounas, entré pour offrir de son pied gauche un succulent caramel (2-0, 90e+4). L’ancien Bordelais aurait même pu doubler sur un nouveau festival (90e+5), mais cela a suffi.

Avec un match à 13 heures, peut-être que les Nantais n’étaient juste pas réveillés.

LOSC (4-2-3-1) : Chevalier – T. Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily – A. Gomes (Baleba, 90e+2), André – Zhegrova (Cavaleiro, 71e), Cabella (Yoro, 81e), Haraldsson (Ounas, 71e) – David (Yazıcı, 90e+2). Entraîneur : Paulo Fonseca.

FCN (3-4-1-2) : Descamps – Pierre-Gabriel, Castelletto, Pallois – Coco (Moutoussamy, 65e), Chirivella, Douglas Augusto (Marquinhos, 73e), Merlin – Mollet (Appuah, 65e) – Mostafa, Simon (Bamba, 73e). Entraîneur : Pierre Aristouy.