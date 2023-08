On ne reverra pas Alban Lafont avant le mois d’octobre

Il n’y a pas que le forfait de Romain Ntamack pour le Mondial de rugby qui rend triste le sport français.

Victime d’un choc violent avec le milieu toulousain Zakaria Aboukhlal (et le poteau) lors du match contre Toulouse (1-2) dimanche après-midi, Alban Lafont sera absent des terrains huit semaines. Le joueur de 24 ans souffrirait d’une fracture à une côte et d’une contusion pulmonaire. L’ancien gardien des Espoirs s’est exprimé hier soir sur Twitter et a tenu à remercier ses fans pour les nombreux messages de soutien qu’il a reçus. Appelé en sélection en juin dernier, le Nantais sera donc aussi forfait pour la prochaine fenêtre internationale en septembre.

Bonsoir à tous, vous l’avez probablement vu le choc d’aujourd’hui était assez violent et je pense que c’est sérieux malheureusement… en attendant un diagnostic et d’en savoir plus pour la suite je voulais déjà vous dire merci pour vos messages, et on se dit à bientôt ❤️ Alban pic.twitter.com/tqeuPYGi0M — Alban Lafont (@AlbanLafont) August 13, 2023

Pas de quoi paniquer pour les Canaris, c’est Rémy Descamps qui va assurer l’intérim.

Alban Lafont transporté à l'hôpital