Une pétition lancée pour que Pierre Aristouy reste l’entraîneur de Nantes

On vous aime, coach !

Après avoir sauvé le FC Nantes de la relégation en fin de saison dernière, Pierre Aristouy serait déjà menacé de perdre sa place sur le banc des Canaris. Et ce n’est pas la défaite inaugurale face à Toulouse qui est venue améliorer son cas. Malgré cela, le technicien conserve le soutien d’une large partie des supporters, l’un d’entre eux ayant même lancé une pétition sur change.org pour appeler à son maintien en poste.

« Les amoureux du FC Nantes et les supporters du club apportent leur soutien à Pierre Aristouy et demandent à la direction du club de réaffirmer sans nuance leur confiance à leur entraîneur, écrit Rémi Dubois, à l’origine de la pétition. Pierre Aristouy incarne les valeurs qui ont fait l histoire du FC Nantes : la formation, une certaine idée du jeu prônée par ses pères spirituels : Arribas, Suaudeau et Denoueix. Pierre Aristouy doit rester l’entraîneur du FC Nantes ! » Trois jours après sa mise en ligne, cette dernière compte près de 1400 signatures.

Suffisant pour survivre en cas de nouveau revers à Lille, ce dimanche ?