À Nantes, Pierre Aristouy est déjà sous pression avant même le début de saison

Un entraîneur viré après une seule journée de championnat, ce serait un joli record pour le FC Nantes.

Propulsé à la tête de l’équipe première des Canaris le 9 mai, lui le formateur, et confirmé pour la saison 2023-2024 quelques semaines plus tard après avoir maintenu in extremis le FCN dans l’élite, Pierre Aristouy ne va pourtant pas démarrer ce nouvel exercice dans la sérénité. Ce vendredi, Ouest-France fait état du « scepticisme » que la direction du club nourrirait désormais à l’encontre du coach, à cause notamment d’une campagne de matchs amicaux inquiétante : une seule victoire, 1-0 contre Angers, un nul 1-1 face à Hull City, et trois défaites cuisantes (3-0 contre Laval, 3-1 devant Lorient et 2-0 sur la pelouse de Cologne).

Une préparation durant laquelle la vulnérabilité défensive de l’équipe, ainsi que la faiblesse de l’attaque jaune et vert, auraient sauté aux yeux des décideurs nantais. Et ce malgré un mercato presque catastrophique réalisé par ces derniers (Ludovic Blas et Andrei Girotto sont partis, Moussa Sissoko est resté, seuls le latéral Ronaël Pierre-Gabriel, le milieu Lamine Diack et le jeune gardien Hugo Barbet ont signé pour le moment), qui n’aide pas le technicien. Aristouy serait déjà sous pression, avec l’obligation de réaliser un bon résultat à l’occasion du coup d’envoi de la saison ce dimanche à la Beaujoire contre Toulouse, sous peine de voir sa situation se fragiliser.

Et on sait qu’avec les Kita, ça ne déconne pas.

