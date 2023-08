Pronostic Lille Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille fait le taf face à Nantes

Arrivé l’an passé dans le Nord de la France, Paolo Fonseca a rapidement imposé sa patte sur le jeu du LOSC. L’ancien coach du Shakhtar et de la Roma déplorera juste le dernier résultat de la saison avec un nul à Troyes, qui leur a fait manquer l’Europa League. Néanmoins, la formation nordiste participera à une compétition européenne s’il passe les barrages de la Conference League. Lors de l’intersaison, le LOSC a perdu plusieurs éléments comme Weah, Bamba ou Fonte qui ont été remplacés par les Umtiti, Ivan Cavaleiro ou Haraldsson annoncé comme une pépite. A noter que l’international canadien Jonathan David, meilleur buteur du club et très convoité, est bien parti pour rester dans le Nord. Pour sa première sortie de la nouvelle saison, Lille s’est montré combatif pour ramener un point de Nice (1-1). Dominatrice, l’équipe lilloise a égalisé en toute fin de rencontre par Diakité. Ce samedi, le LOSC retrouve son stade Pierre-Mauroy où il a été très performant l’an passé. De plus, les Nordistes affrontent une formation nantaise contre laquelle ils n’ont plus perdu depuis 16 confrontations, toutes compétitions confondues.

En face, le FC Nantes est passé tout près de la relégation l’an passé. Les Canaris s’en étaient sortis lors de l’ultime journée grâce à une victoire obtenue face à la lanterne rouge angevine et car dans le même temps Auxerre s’était incliné face à Lens. Arrivé en cours de saison pour succéder à Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy avait permis à son équipe de se maintenir. Confirmé dans son poste cet été, le technicien nantais est sous pression avant ce déplacement dans le Nord. En effet, les dirigeants s’interrogent sur les choix de leur entraîneur. Pour leur premier match à domicile, les Canaris ont coulé en s’inclinant à la Beaujoire face à Toulouse (1-2), malgré l’ouverture du score de Mostafa Mohamed. Cet été, le FCNA a perdu son meilleur élément Ludovic Blas, parti à Rennes. Devant son public, Lille devrait poursuivre sur sa dynamique face à une équipe nantaise dans le dur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

