Le coup de gueule d'Antoine Kombouaré contre les journalistes

Le premier coup de gueule de l’année.

Au moment où tout le monde se souhaite les meilleurs voeux, Antoine Kombouaré a profité de la conférence de presse d’avant-match face à Lille pour vider son sac face aux journalistes suiveurs des Canaris. C’est simple, le technicien n’a pas digéré les rumeurs annonçant son départ imminent en décembre, alors que Habib Beye était fortement pressenti pour le remplacer.

« Vous allez faire comme si je n’étais pas là »

« C’était une situation difficile pour le club, pour moi, mais c’était normal vu les résultats qu’on avait. J’ai pris une décision aujourd’hui, vous allez comprendre pourquoi, il faut que vous vous remettiez en question aussi vous, les journalistes, c’est mon point de vue, vous n’allez pas être d’accord, je m’en fous un peu, a-t-il déroulé. Ce qui m’embête beaucoup, c’est que vous avez été tous unanimes et surtout catégoriques sur le fait qu’aujourd’hui je ne serais plus l’entraîneur du FC Nantes. Tous ! Il n’y a qu’une personne qui s’est excusée. »

KOMBOUARÉ : “AUJOURD’HUI JE ME RETIRE TOUT SIMPLEMENT” La conférence de presse d’avant-match face à Lille ne s’est pas passée comme prévu... Antoine Kombouaré n’avait “pas envie d’être là” et a décidé de pousser un coup de gueule avant de s’en aller. pic.twitter.com/j7FJ8XIdAn — Télénantes (@telenantesinfo) January 2, 2025

Avant de continuer : « Puisque selon vous il était inconcevable de me voir aujourd’hui présent. Après ce sont les infos que vous aviez, les sources que vous aviez, mais c’est ce que j’ai vu, ressenti et compris. Et donc, pour moi, ça ne peut pas se passer comme ça, car si je reste là, je vous le dis, je vais être désagréable, même méchant, mais je n’ai pas envie d’être là, donc vous allez faire comme si je n’étais pas là, car vous avez écrit tout et n’importe quoi, et derrière, ça ne peut pas se passer sans conséquence. Par le passé, ce que je faisais quand je n’étais pas content de certains journalistes, je les mettais à l’amende, ils ne venaient pas en conférence de presse. Mais aujourd’hui vous êtes là, je vous laisse travailler, mais moi je me retire, tout simplement, voilà. Je vous remercie messieurs dames, bonne année à tous. »

Même pas un petit mot pour la famille Kita ?

