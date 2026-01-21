Un club allemand va péter le record d’affluence en Youth League

À Cologne, on aime faire la fête… et en grand. Comme l’a annoncé le FC Cologne ce mercredi, 41 000 billets ont déjà été vendus pour le seizième de finale de son équipe U19 contre l’Inter Milan.

Le 4 février, ils établiront ainsi un nouveau record de spectateurs dans la Youth League, faisant mieux que celui d’avril dernier détenu par Trabzonspor, également contre l’Inter, lors des quarts de finale de la compétition avec 40 368 spectateurs présents au stade.

Le moment fort de la saison

La rencontre face au club italien sera un véritable temps fort, non seulement pour les supporters, mais aussi pour l’équipe U19 du club. Après avoir remporté son premier titre de champion allemand depuis plus de 50 ans, l’équipe de Cologne s’était qualifiée l’an dernier pour la Youth League, avait déjà éliminé le Racing Union Luxembourg ainsi que le FC Midtjylland du Danemark et a hérité de l’Inter au tirage au sort en décembre. Le vice-président du club, Ulf Sobek, se dit ravi de ce nouveau record : « Ce record de spectateurs dans la Youth League nous remplit de joie et nous rend fiers. »

Pour changer du ventre mou de la Bundesliga.

