Modric, Mandanda, Suarez : Les notes du week-end

Sans lui, le Real Madrid n’aurait sûrement pas été foutu de gagner sur la pelouse de l’avant-dernier. En égalisant à Valence peu après son entrée en jeu, le Croate est également devenu le plus vieux buteur de l’histoire de son club en compétition officielle devant Ferenc Puskás (39 ans et 116 jours, soit 101 jours supplémentaires). Et dire que certains ne sont pas encore convaincus par l’idée de repousser l’âge de la retraite…

