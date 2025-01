Le secret de Jean-Michel Aulas pour être informé des sorties arrosées des joueurs de l’OL

Le seul homme qui utilise Twitter pour s’informer.

Jean-Michel Aulas, ancien patron emblématique de l’OL (1987-2023), était peut-être l’un des seuls dirigeants de Ligue 1 à scroller Twitter (désormais X) pour alimenter son flair présidentiel. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Carré, il raconte comment des informateurs lui balançaient, via les réseaux sociaux, des indiscrétions sur les sorties nocturnes de ses joueurs. « Un réseau qui est venu à moi et non l’inverse », insiste-t-il.

Précurseurs des réseaux

« J’étais un des premiers à utiliser les réseaux sociaux, rappelle Aulas, sans fausse modestie. Quand vous avez plus de 600 000 followers… L’un était le voisin du joueur qui rentrait à 5 heures du matin avec un peu de difficulté, l’autre avait rencontré un joueur dans une boîte de nuit… Sur les réseaux sociaux, ça peut apparaître collectivement, mais aussi de manière individuelle. »

Mais attention, pas de parano dans l’histoire : « Je ne le faisais pas sous forme d’enquête. Les gens, parce qu’ils m’aimaient bien et aimaient le club, pensaient qu’ils servaient la cause du club. Le principal exemple, c’est Sidney (Govou), on a toujours été très proches. Il pouvait sortir et marquer les buts de la victoire le lendemain. Ça aurait été idiot de ma part de le traiter comme quelqu’un qui n’était pas capable de le faire. »

Quand il s’agit de balancer des dossiers plus croustillants, JMA lâche quelques miettes : « Il y avait des voisins de joueurs qui, quand ils pouvaient rentrer fatigués, les aidaient à rentrer. Ce sont des trucs très intimes », lâche-t-il avec un sourire en coin.

En mode Guy Roux avec StarLink

