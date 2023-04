Coupe du monde féminine 2027 : les USA et le Mexique candidatent ensemble

American sueño.

Comme pour l’édition masculine de 2026, aux côtés du Canada, les États-Unis et le Mexique ont annoncé leur candidature commune pour la Coupe du monde féminine 2027. Cindy Parlow Cone, présidente de la fédération américaine, précise dans un communiqué : « Les États-Unis ont toujours été un leader mondial du football féminin, et nous serions honorés de co-organiser la plus importante des compétitions avec le Mexique. » Les USA ont déjà accueilli le tournoi en 1999 et 2003, mais cela serait une première pour les Mexicains.

Together for 2027. 🇺🇸🇲🇽 The United States and Mexico will bid to host @FIFAWWC 2027 🏆 pic.twitter.com/t93UzXqb1L — U.S. Soccer (@ussoccer) April 20, 2023

Le 19 mai prochain marque la date de dépôt des dossiers et le duo américano-mexicain va devoir affronter le trio Belgique-Allemagne-Pays-Bas, l’Afrique du Sud et le Brésil. C’est en mai 2024 que la FIFA annoncera le ou les heureux élus. En attendant, il faut se focaliser sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande, s’apprêtant à organiser la nouvelle édition cet été (20 juillet-20 août) avec une formule inédite à 32 équipes.

Les soccer moms se préparent déjà.

