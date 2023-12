Ansu Fati absent trois mois

Le malheur des uns fait le bonheur de l’OM, prochain adversaire en C3.

Arrivé à Brighton sur le gong du mercato estival, Ansu Fati avait pour mission d’aider les Seagulls à faire bonne figure en Ligue Europa et continuer d’aller titiller les grosses écuries de Premier League. L’attaquant de 21 ans formé au FC Barcelone – par qui il est prêté pour une saison, sans option d’achat – apporte satisfaction avec quatre buts et une passe décisive dans ces compétitions. Il pensait enfin être de retour à son meilleur niveau, après avoir été ralenti par les blessures en Catalogne, mais l’international espagnol a retrouvé le chemin de l’infirmerie depuis fin novembre et une sortie prématurée face à Nottingham Forrest.

L’entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, a annoncé, vendredi, une longue convalescence : « Il aura besoin de trois mois à compter de sa blessure. C’est une mauvaise nouvelle pour nous car il jouait mieux, il comprenait mieux l’idée. Je suis désolé pour lui et pour l’équipe. » Depuis sa déchirure du ménisque l’éloignant des terrains pendant près d’un an (novembre 2020-septembre 2021), Ansu Fati n’a réalisé qu’une seule saison pleine.

La liste des cracks de la Masia qui n’ont pas confirmé risque de bientôt s’agrandir.