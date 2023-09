L’Espagne détruit la Géorgie

Géorgie 1 – 7 Espagne

Buts : Chakvetadze (49e) pour les Croisés // Morata (22e, 40e, 66e), Kvirkvelia (28e csc), Olmo (38e), Williams (68e) et Yamal (74e) pour la Roja

Pluie de buts sur Tbilissi.

Pour cette cinquième journée des qualifications pour l’Euro 2024, l’Espagne était dans l’obligation d’aller chercher un résultat à Tbilissi. Quatrièmes au coup d’envoi, les hommes de Luis de la Fuente ont su réagir et l’ont emporté haut la main, ce qui leur permet de revenir à la deuxième place de leur groupe.

Sous une pluie battante, l’Espagne a dominé de la tête et des crampons cette première période. Après avoir posé les premières banderilles avec Marco Asensio (2e) et Dani Olmo (10e), la Roja a fini par trouver la faille grâce à la bonne entente entre Marco Asensio et Alvaro Morata, l’attaquant de l’Atlético Madrid a réussi à reprendre le centre parfaitement ajusté de son compatriote (0-1, 22e). Pas rassasiés pour autant, les Espagnols vont enfoncer le clou cinq minutes plus tard, par l’entremise du malheureux Solomon Kvirkvelia, coupable d’avoir dévié le centre de Fabián Ruiz dans son propre but (0-2, 28e). Dani Olmo souhaitant lui aussi se tailler une part du gâteau est venu ajouter un troisième but au compteur espagnol (0-3, 38e). Le festival offensif espagnol ne s’est toutefois pas arrêté en si bon chemin, Morata encore une fois a conclu le récital espagnol après un service trois étoiles de Fabián Ruiz (0-4, 40e). Seule ombre au tableau, les sorties sur blessure d’Asensio et d’Olmo en fin de mi-temps.

Avec trois changements opérés à la mi-temps, Willy Sagnol espérait une réaction d’orgueil de la part de ses joueurs. Une réaction rapide venue du nouvel entrant Giorgi Chakvetadze qui s’est joué de l’ensemble de la défense espagnole avant de bénéficier d’une faute de main du portier adverse pour réduire l’écart (1-4, 49e). Malgré la bonne volonté géorgienne, les Espagnols vont recommencer à se montrer dangereux à partir de l’heure de jeu. L’inarrêtable Alvaro Morata est ainsi venu inscrire son premier triplé en sélection, lui qui n’avait plus marqué depuis le Mondial au Qatar, après une belle passe en profondeur de l’entrant Mikel Merino (1-5, 66e). Nico Williams viendra aggraver un peu plus le score deux minutes plus tard (1-6, 68e). Pour clore le festival offensif espagnol, Lamine Yamal, pour son premier match avec les A, est devenu le plus jeune buteur de la Roja en inscrivant le septième but espagnol à 16 ans et 57 jours (1-7, 74e).

Un match iconique pour de grandes premières.

Géorgie (4-4-2) : Mamardashvili – Gocholeishvili (Sazonov, 77e), Kvirkvelia, Kashia, Azarovi – Kiteishvili, Aburjania (Chakvetadze, 46e), Lobjanidze (Davitashvili, 46e), Gagnidze (Mekvabishvili, 46e) – Kvaratskhelia, Mikautadze. Sélectionneur : Willy Sagnol.

Espagne (4-3-3) : Simón – Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayà – Gavi (Merino, 58e), Rodri (Zubimendi, 72e), Ruiz – Asensio (Williams, 44e), Morata (Joselu, 72e), Olmo (Yamal, 44e). Sélectionneur : Luis de la Fuente.

