Valence dompte l'Athletic Club

FC Valence 1-0 Athletic Club

But : Duro (61e).

Il n’y a pas que la Coupe de France pour régaler la planète football ce week-end.

En Liga, le stade Mestalla était bouillant à l’idée d’accueillir l’Athletic Club, probant candidat à la qualification en Ligue des champions. Si les locaux se sont montrés les premiers dangereux avec un tir de Juan Pérez hors cadre (7e), Nico Williams n’a pas tardé à renvoyer la pareille, mais ses frappes sont arrivées dans les gants de Giorgi Mamardashvili (9e, 29e). Mis à part la blessure précoce de Sergio Canós pour obliger Rubén Baraja à un premier changement, la première période a été d’un ennui assez clair.

Dans le temps additionnel, Unai Simón a sorti un arrêt involontaire sur une tête de Roman Yaremchuk, laissant les deux équipes dos à dos à la pause. Au retour des vestiaires, Valence a continué de pousser grâce à Hugo Duro, maladroit sur une première tentative (59e), mais bien plus opportuniste pour tromper Simón de la tête après un centre de José Luis Gayà au second poteau (61e, 1-0). Par la suite, les Murciélagos ont tenu leur maigre avantage grâce à Mamardashvili, impeccable devant l’entrant Unai Gómez (79e). En fin de compte, Valence enchaîne un quatrième succès en championnat et remonte à la septième place.

D’où cette question : peut-on dire que Valence est Duro mal ?

FC Valence (4-4-2) : Mamardashvili – Gayà, Paulista, Mosquera, Foulquier – Canós (Yaremchuk, 14e, Guerra, 82e), Pepelu, Guillamón, F. Pérez (Correia, 69e) – D. López (J.Vázquez, 82e), H. Duro. Entraîneur : Rubén Baraja.

Athletic Club (4-2-3-1) : U.Simón – Berchiche, A. Paredes, Vivian, Lekue – Prados (U. Gómez, 69e), A. Herrera (De Galarreta, 62e) – N.Williams (Ares, 79e), Sancet (R. García, 79e), Berenguer – Guruzeta (Villalibre, 69e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

