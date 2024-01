L’Athletic renverse Barcelone au terme d’un match spectaculaire

Athletic Club 4 – 2 FC Barcelone

Buts : Guruzeta (1re), Sancet (49e), I.Williams (105e+1), N.Williams (120e+1) pour les Leones // Lewandowski (26e), Yamal (32e) pour les Blaugrana

Comment on dit remontada en basque ?

C’est le choc de ces quarts de finale de Coupe du Roi, l’Athletic reçoit le FC Barcelone à San Mamés. Face à son public, Bilbao, l’une des sensations de Liga cette saison, devra venir à bout d’un Barça en proie aux doutes. À l’issue de la prolongation, c’est bien l’Athletic qui s’est imposé et qui rejoint la Real Sociedad en demies, plongeant ainsi les Blaugrana un peu plus dans la tourmente.

Pas le temps de s’installer que déjà Gorka Guruzeta a permis à l’Athletic de prendre les commandes du match et de lancer parfaitement la rencontre au bout de 36 secondes de jeu (1-0, 1e). Après un premier quart d’heure asphyxiant côté blaugrana, sur leur premier tir barcelonais, Robert Lewandowski a permis de revenir au score après un cafouillage dans la défense des Leones et un dégagement de Yuri Berchiche contré par l’international polonais (1-1, 26e). Transcendés, les Barcelonais sont repartis à l’abordage, et Lamine Yamal, sur un rush solitaire, a donné l’avantage au tableau d’affichage aux siens, à peine six minutes plus tard (1-2, 32e).

Comme en première période, les Basques sont mieux revenus dans leur match. Sancet, sur un centre millimétré de Nico Williams, est parvenu à égaliser d’un coup de tête rageur (2-2, 49e). Les Bilbayens ont continué d’assaillir la cage barcelonaise, mais malgré les occasions de Guruzeta (56e) et des frères Wiliams (62e, 74e), l’Athletic n’est pas parvenu à convertir numériquement sa domination. Les hommes d’Ernesto Valverde ont même failli se faire surprendre à deux reprises par Yamal (65e, 86e). Tout s’est joué dans la prolongation, lorsque Iñaki Williams, tout juste rentré de la CAN après l’élimination du Ghana, est venu redonner l’avantage aux Basques dans le temps additionnel de la première période (3-2, 105e+1). En seconde période, Nico Williams est venu imiter son frère pour alourdir la note du Barça, d’un extérieur du droit parfaitement ajusté (4-2, 120e+1).

Une saison en enfer devrait rapidement devenir le nouveau livre de chevet de Xavi.

Athletic Club Bilbao (4-2-3-1) : Agirrezabala – Berchiche, Paredes, Vivian, Lekue (De Marcos, 90e) – Vesga (Gomez, 46e, Jauregizar, 105e), Prados (Herrera, 90e) – N. Williams, Sancet, Ares (I. Williams, 59e) – Guruzeta (Villalibre, 73e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

FC Barcelona (4-3-3) : Peña – Balde (Fort, 23e), Christensen (Cubarsí, 70e), Araújo, Koundé – Pedri (Roberto, 100e), Gündoğan, de Jong – Yamal (Guiu, 106e), Lewandowski (Félix, 78e), Torres. Entraîneur : Xavi Hernández.