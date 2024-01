Iñaki Williams veut déjà jouer en Copa del Rey, quelques heures seulement après l’élimination du Ghana

Iñaki Williams est inarrêtable.

Quelques heures après avoir appris mardi l’élimination du Ghana en raison de la victoire camerounaise contre la Gambie, Williams (qui disputait sa première CAN) est déjà rentré en Espagne… pour prétendre à une poste de titulaire avec l’Athletic Club Bilbao, qui affronte le FC Barcelone ce mercredi en quarts de finale de Copa del Rey.

✅ "ESTOY BIEN, PREPARADO". ✈️ Iñaki Williams aterriza en Bilbao 12 horas después de ser eliminado de la Copa África. 📹 @evelascojr. pic.twitter.com/Kcd5CJa7Wa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 24, 2024

Le joueur de 29 ans, qui a seulement disputé huit minutes lors du match nul contre le Mozambique lundi (2-2), a atterri à Bilbao ce mercredi, déclarant qu’il se « sentait bien et prêt » pour affronter les Blaugrana le soir même (21h30), à San Mamés. Naturalisé ghanéen en juillet 2022, le Basque ne voulait pas manquer un match de plus avec son club formateur. Rappelons qu’Iñaki Williams possède le record de matchs consécutifs joués en Liga (251 rencontres). L’ex-international espagnol (un match amical en 2016) n’avait pas manqué un seul match de Liga en près de six ans.

Deux éliminations en 24 heures, ça ferait mal.

