Dani Olmo profite de ses vacances pour apprendre un dialecte ghanéen

Apprendre en s’amusant.

Actuellement en vacances avec son coéquipier du côté du RB Leipzig Benjamin Henrichs, Dani Olmo en profite pour apprendre le Twi, un dialecte local ghanéen. L’international allemand, dont la mère est ghanéenne, se charge d’instruire son jeune coéquipier espagnol. Dans une vidéo postée par le duo, on peut notamment entendre l’international espagnol, hilare, lâcher un « my brother comes from Ghana (mon frère vient du Ghana, en VF) ».

🇬🇭 Dani Olmo is in Ghana and he's already speaking Twi like a local pic.twitter.com/x8fitCKOz5 — COPA90 (@Copa90) July 4, 2023

Le mois dernier, les deux joueurs, accompagnés de Dominic Szoboszlai, avaient déjà publié une vidéo sur le compte Instagram de l’ancien monégasque les montrant en train d’apprécier un jollof, un plat typiquement ghanéen. L’intéressé s’était alors amusé en surnommant ses deux compères « Dani Kofi Olmo » et « Dominik Kwame Szoboszlai ».

Avis aux Reds de Liverpool, si jamais ils veulent reconstituer le trio.

L'avenir de Franck Haise est fixé