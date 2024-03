Le sélectionneur espagnol prend la défense d’Álvaro Morata

Dur dur d’être un Colchonero au Bernabéu.

Si Álvaro Morata revit avec l’Atlético cette saison (vingt buts et trois passes décisives), c’est plus compliqué en sélection. L’attaquant reste sur quatre matchs sans trouver les chemins des filets. Cette disette a énervé les supporters espagnols, qui le lui ont fait savoir avec des huées et des sifflets ce mardi. Il faut dire que cet Espagne-Brésil un peu fou (3-3) se déroulait au Santiago-Bernabéu, antre du rival madrilène.

Luis de la Fuente, muy crítico con los pitos a Morata: 💬 "Me duele en el alma que en mi país se pite a un jugador de la Selección". 💬 "Siento vergüenza". pic.twitter.com/DVJfmr1T2Y — Relevo (@relevo) March 26, 2024

Ce traitement a déplu au sélectionneur Luis de la Fuente, qui l’a fait savoir en conférence de presse : « Cela me fait mal au cœur qu’un joueur de l’équipe nationale soit sifflé dans mon pays. J’ai honte. Le Bernabéu était énorme, la grande majorité a soutenu l’Espagne, mais en tant qu’espagnol, j’ai honte quand un joueur espagnol est sifflé. C’est le travail de chacun d’éduquer les gens à soutenir l’équipe nationale. Ici, nous devons mettre de côté les couleurs des clubs, et c’est le travail de la presse. Voyons si, ensemble, nous pouvons résoudre ce problème. »

Ne t’inquiète pas Luis, nous avons les mêmes en France.

Le père de Marcos Alonso, ancien joueur du Barça et de l'Atlético, est décédé