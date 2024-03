L’Espagne et le Brésil ne se départagent pas au terme d’un match fou

Espagne 3-3 Brésil

Buts : Rodri (SP 12e, SP 87e), Olmo (36e) pour La Roja // Rodrygo (40e), Endrick (50e), Paquetá (SP 90e+3) pour la Seleção

Rassurant pour l’attaque, moins pour la défense.

L’une cherche à reconquérir l’Europe, l’autre s’apprête à remettre l’Amérique du Sud à ses pieds dès cet été. Ce mardi, à Madrid, ni l’Espagne ni le Brésil n’ont réussi à s’imposer (3-3) dans un match amical extrêmement rythmé. Au-delà du score qui en dit déjà beaucoup sur le spectacle, malgré trois penaltys, c’est le scénario de la rencontre qui valait le détour. Après une entame réussie, les Espagnols pensaient se mettre à l’abri grâce au golazo de Dani Olmo : petit pont à Lucas Beraldo avant d’ajuster Bento d’une frappe enroulée.

Dans son jardin du Bernabéu, Rodrygo a réduit l’écart avant que la jeune superstar Endrick, qui rejoindra le Real Madrid à l’été, inaugure également le stade en inscrivant son premier but sur cette pelouse mythique. Il a mis les formes avec une belle volée, permettant aux siens d’égaliser. En fin de match, Rodri, déjà buteur sur penalty pour l’Espagne, et Paquetá se sont lancés dans un duel à onze mètres. Les deux ont réussi leur tentative, et personne n’est sorti vainqueur de cette rencontre.

