Pronostic Espagne Brésil : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Brésil tient tête à l’Espagne

L’Espagne a régné sur le football mondial avec les Iniesta ou Xavi. Depuis maintenant plusieurs compétitions internationales, la Roja déçoit. Avec sa demi-finale de l’Euro 2020, l’Espagne semblait être sur un nouveau cycle mais s’est fait surprendre par le Maroc au Qatar en 2022. A la suite de ce revers, Luis Enrique a quitté la sélection et a été remplacé par de la Fuente. Ce dernier a permis à son équipe de remporter la Ligue des Nations devant la Croatie, l’Italie et les Pays Bas. Logiquement, la sélection espagnole fait figure de candidat au titre en juin prochain. Première de son groupe des éliminatoires, la Roja avait seulement connu un accroc en Ecosse. Le week-end dernier, les Espagnols lançaient leur campagne de préparation avec un affrontement face à la Colombie. Lors de cette rencontre équilibrée, les Cafeteros ont surpris l’Espagne sur un contre initié par Luis Diaz et conclu par Munoz (défaite 0-1). Les absences de Pedri ou Gavi se sont fait ressentir au milieu de terrain avec un manque de créativité. Pour affronter le Brésil, de la Fuente pourrait aligner une équipe différente dans laquelle on devrait retrouver le prodige Yamal, le capitaine Morata, le solide Rodri, le dynamiteur Olmo ou le portier Simon.

En face, le Brésil vient en Europe disputer ces matchs de préparation pour reprendre confiance à quelques mois de la Copa America. En effet, la Seleção a connu une nouvelle désillusion lors du Mondial 2022 en étant éliminé dès les quarts et a en plus vu l’Argentine accrocher un nouveau titre. A la suite de cet échec, Tite est parti. Le début des éliminatoires pour le Mondial 2026 avait été confié à Diniz, dont les résultats n’ont pas été satisfaisants. En effet, la sélection brésilienne se trouve seulement en 6e position avec 2 victoires pour 3 revers. Pour le remplacer, le Brésil a misé sur Junior Dorival qui a réussi une première de qualité samedi avec un succès à Wembley face à l’Angleterre (0-1). Rentré en cours de jeu, le futur crack du Real Madrid Endrick a marqué le seul but du match. Ce succès arelancé une Seleção pétrie de talent, dans laquelle on retrouve les Vinicius, Paqueta, Guimaraes ou le parisien Beraldo. Revigoré par ce résultat, le Brésil devrait résister à l’Espagne, battue par la Colombie, pour accrocher au moins un nul. Dans ce match joué à Londres face à des Espagnols qu’il côtoie, pour beaucoup d’entre eux, Vinicius tentera de se montrer.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Un match amical Espagne-Brésil contre le racisme