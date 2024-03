Lamine Yamal ovationné par le public du Santiago Bernabéu

Lamine des beaux jours.

Perçu comme le plus grand espoir du football espagnol et de Barcelone, Lamine Yamal est attendu à chaque rencontre malgré son très jeune âge (16 ans). Opposé au Brésil avec la Roja ce mardi (3-3), il a encore marqué la rencontre de son empreinte, provoquant un penalty et délivrant une passe décisive pour Dani Olmo. Un signe qui ne trompe pas : il a été ovationné par le public du Santiago Bernabéu à sa sortie en fin de rencontre.

Le Bernabeu applaudi Lamine Yamal 🇪🇸💎 pic.twitter.com/ySChCTNuA5 — BYLKA 🇩🇿ⵣ . (@DZbylkaDZ) March 26, 2024

La jeune promesse espagnole avait démarré la rencontre en tant que titulaire. Pendant toute la rencontre, sur son aile droite, il aura fait danser la samba à la défense brésilienne. Avant sa sortie, il en a profité pour envoyer un message à son futur adversaire en Ligue des champions, Lucas Beraldo, qui a dû faire faute pour stopper Yamal, en plein numéro de dribbles dévastateurs.

THIS WAS CRAZY FROM LAMINE YAMAL 🔥🔥🤯pic.twitter.com/8EXPmilLIf — ACE (fan) (@FCB_ACEE) March 26, 2024

Le monde à ses pieds.

L’Espagne et le Brésil ne se départagent pas au terme d’un match fou