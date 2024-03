Tout un symbole.

Un match « antiracisme » entre l’Espagne et le Brésil a lieu ce mardi (21h30) au stade Santiago-Bernabéu, en réaction aux insultes discriminatoires dont Vinícius fait l’objet en Liga. Lundi, en conférence de presse, l’attaquant du Real Madrid avait d’ailleurs fondu en larmes au moment de répondre à une question sur le sujet. Ce soir, dans son jardin et à l’occasion de sa 28e sélection, il portera le brassard de capitaine de la Seleção, pour la toute première fois, comme l’a annoncé la Confédération brésilienne de football. Récemment, Danilo (celui de la Juventus), Casemiro et Marquinhos avaient eu le bout de tissu autour du bras.

Já vencemos um desafio. Hoje é dia de vencermos mais um, agora contra a Espanha. Em um jogo que vai além das quatro linhas. Vamos mostrar nossa #PaixãoPelaAmarelinha, Brasil! 💪✊🏿 🇧🇷x🇪🇸 🗓️: 26 de março 🏟️: Santiago Bernabéu – Madri (ESP) ⏰: 17h30 (horário de Brasília) / 21h30… pic.twitter.com/AgfxHuVDf4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 26, 2024

Tout est parfait. Il ne reste plus qu’à arrêter les cris de singe dans les stades espagnols, maintenant.

