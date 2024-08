Le nouveau look de Fabián Ruiz

L’été sera chauve.

Presque un mois après avoir remporté l’Euro avec l’Espagne, Fabián Ruiz a retrouvé le chemin de l’entraînement avec le Paris Saint-Germain, ce vendredi matin. Le club de la capitale a publié une vidéo sur ses réseaux dans laquelle on voit l’Espagnol être accueilli par une haie d’honneur et recevoir un petit trophée des mains de Luis Campos, le directeur sportif du club.

Mais sur le pré du campus de Poissy, on croirait à première vue apercevoir Andrés Iniesta. Pas seulement parce que l’Espagnol a effleuré le niveau de jeu de l’ancien capitaine de la Roja durant cet Euro allemand, mais surtout parce que le joueur de 28 ans s’est rasé les cheveux. Le look qu’il fallait pour faire des merveilles sur les terrains de Ligue 1.

