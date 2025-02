Luis Enrique reste prudent avant le match retour contre Brest

Y a pas à dire : Luis Enrique sait ménager le karma.

Alors que le Paris Saint-Germain s’avance avec un avantage de trois buts au moment de retrouver le Stade brestois pour leur barrage retour, l’entraîneur parisien a préféré ne pas mettre la charrue avant les bœufs en conférence de presse d’avant-match : « C’est un match piège. On oublie le résultat de l’aller, même s’il est là et c’est positif. Le seul objectif est de gagner le match de mercredi. » Qu’importe si son PSG lui a infligé un 8-2 sur les deux dernières rencontres (5-2 en championnat et donc 3-0 en C1), il assure n’aller « à aucun match de football en étant détendu. Cela n’existe pas dans mon ADN, il y aura un éliminé à la fin, donc c’est impossible d’être détendu. »

Est-ce que Brest peut renverser la situation ? Notre objectif est que ça n’arrive pas. Luis Enrique

Pour éviter de se porter le mauvais œil d’une remontada, l’Espagnol a insisté sur la qualité du collectif finistérien. « C’est une équipe bien construite, ils peuvent nous créer des difficultés, jure-t-il. La force de Brest, c’est son équipe et pas forcément ses individualités, même s’il y a des joueurs comme Lees-Melou. Ajorque implique forcément des risques avec son jeu. C’est très difficile de jouer contre Brest, il faut être préparé. Est-ce que Brest peut renverser la situation ? Notre objectif est que ça n’arrive pas. »

Lucho, ce buzz killer

Dans la foulée, le coach asturien a confirmé le forfait de Warren Zaïre-Emery, de la patience dont il se pare pour voir Kvicha Kvarastkelia à son prime, mais surtout son obsession de garder tout le monde les pieds sur terre. « Je suis ambitieux de nature. En début de saison, vous vouliez placer Barcola dans une autre galaxie. J’essaie de calmer les choses. Dembélé est dans un belle forme en ce moment, il faut maintenir le calme. Il y a des hauts et des bas, il ne faut rien exagérer. Il faut équilibrer, c’est mon travail. Quand il te manque de la confiance, je t’en donne et vice versa. »

Tant que ce ne sont pas les Brestois qui repartent du Parc plein de confiance…

