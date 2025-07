Le Paris Saint-Germain sanctionne le Bayern Munich et file en demies !

En quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, les débats ont été serrés entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Mais des buts de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé en fin de partie ont fait la différence, les Français rejoignant donc le dernier carré de la compétition.

Paris Saint-Germain 2-0 Bayern Munich

Buts : Doué (78e) et Dembélé (90e+6)

C’est fou comme, parfois, rien ne bouge et rien ne lasse. Le Paris Saint-Germain qui gagne, Désiré Doué qui est décisif dans un choc entre deux grosses équipes, Ousmane Dembélé qui est décisif tout court, l’adversaire qui ne trouve aucune solution : depuis de longues semaines, le football est ainsi et la Coupe du monde des clubs ne fait (pour le moment) pas exception. Ce samedi soir, en quarts de finale de la compétition, c’est le Bayern Munich qui a fait les frais de la machine française : pourtant en place et dangereux, les Allemands sont tombés en encaissant des pions des ex-Rennais en fin de partie. Le lauréat de la Ligue des champions verra donc les demi-finales, et ce sera contre le Real Madrid ou le Borussia Dortmund.

Donnarumma ou Neuer, c’est qui le meilleur ?

S’il fallait retenir deux hommes de cette première période, même si Bradley Barcola assure le spectacle avec sa technique qui fait du bien aux yeux, ce serait à coup sûr les deux gardiens. En 45 minutes, Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer sortent deux arrêts décisifs chacun : l’Italien ne se fait surprendre ni par Michael Olise ni par Aleksandar Pavlović, tandis que son homologue répond présent face à la double tentative de Khvicha Kvaratskhelia.

Le Géorgien manque aussi de précision devant les buts, une de ses frappes terminant hors cadre malgré une situation idéale. Dans le camp adverse, où Josip Stasinic doit rapidement laisser sa place à Sacha Boey et où Jamal Musiala sort sur civière en raison d’une blessure sérieuse, la joie est de courte durée lorsque Dayot Upamecano fait trembler les filets juste avant la pause : la réalisation est en effet annulée, un hors-jeu étant détecté. 0-0, tout le monde aux vestiaires au bout de cet acte équilibré.

Doué, mais aussi Dembélé !

C’est donc Serge Gnabry qui revient sur la pelouse, en remplacement du milieu de terrain offensif. Tout aussi serrée, la seconde mi-temps fait durer le suspense. Et puisque rien ne change, ce sont encore les portiers qui se montrent les plus inspirés : Neuer sauve littéralement son clan sur un duel avec Barcola, pendant que son confrère dégoûte Kingsley Coman à l’autre bout de l’enceinte. Arrive alors Dembélé, qui entre en jeu à 20 minutes du terme. Le candidat au Ballon d’or peut-il tout bousculer, l’ancien de Barcelone est-il capable de sortir un exploit personnel faisant l’ultime différence ?

Sa première occasion répond presque par l’affirmative, mais son tout premier ballon fuit la cible en dépit d’une grosse boulette de Neuer. Le tir de Doué, servi en retrait par João Neves, fait en revanche mouche quelques instants plus tard… et donne la victoire au PSG, tout simplement qualifié pour le dernier carré. Les expulsions de Pacho, brutal sur Goretzka, et d’Hernandez ne changent rien : Paris est en demies, avec en prime un caramel pour Dembélé dans le temps additionnel (passe décisive d’Achraf Hakimi, énorme juste après une barre de l’attaquant) !

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz (Zaïre-Emery, 80e) – Barcola (Dembélé, 70e), Doué (Hernandez, 80e), Kvaratskhelia (Beraldo, 84e). Entraîneur : Enrique.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić (Boey, 34e ; Guerreiro, 88e) – Kimmich, Pavlović (Goretzka, 80e) – Olise, Musiala (Gnabry, 46e), Coman (Müller, 80e) – Kane. Entraîneur : Flick.

