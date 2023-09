L’UEFA assouplit (un peu) les sanctions contre la Russie

Petit à petit.

Depuis février 2022, date de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Russie, l’UEFA a exclu tous les clubs russes et la sélection nationale de ses compétitions. Privés de finale de Ligue des Champions, d’Euro 2022 féminin ou encore de qualifications à l’Euro 2024, la Sbornaya et les clubs du pays ont toutefois vu l’instance européenne lever le pied ce mardi. La sélection U17 va pouvoir rejouer dans les compétitions régies par l’UEFA à condition de ne pas utiliser le drapeau et l’hymne, mais aussi de jouer en dehors des frontières russes.

Les sanctions s’appliquent toujours aux pros et aux clubs jusqu’à la fin de la guerre. Une situation dont ne sont pas responsables les jeunes selon Aleksander Čeferin : « La suspension continue de l’UEFA contre les équipes adultes russes reflète son engagement à prendre position contre la violence et l’agression. L’UEFA est déterminée à ce que cette position se poursuive jusqu’à ce que la guerre soit terminée et que la paix soit rétablie. Mais en interdisant aux enfants de participer à nos compétitions, non seulement nous ne reconnaissons pas et ne défendons pas un droit fondamental à leur développement holistique, mais nous les discriminons directement. »

Quelle institution humaniste !

