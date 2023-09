L’UEFA aurait élaboré de fausses preuves pour couvrir le fiasco de la finale de la Ligue des champions 2022

Histoire de creuser un peu plus.

La finale de Ligue des champions 2022 entre Liverpool et le Real Madrid (0-1) avait bien failli tourner au drame avant même le coup d’envoi. Le Stade de France avait, en tout cas, servi d’exemple pour mettre en lumière la non-gestion de la situation de la part des forces de l’ordre françaises, des dirigeants politiques, mais aussi sportifs. Plus d’un an après le fiasco, le Guardian révèle que l’UEFA aurait présenté des preuves « complètement fausses » dans une enquête indépendante. Celles-ci auraient servi à protéger la sécurité de l’organisation, dirigée par Zeljko Pavlica, ami proche du président de l’instance européenne Aleksander Čeferin.

L’expérience et l’expertise de cette enquête « dans le domaine de la sécurité ont été remis en question par certains professionnels », d’après le média britannique. Sharon Burkhalter-Lau, directrice des opérations et spécialiste de la gestion d’événements, était mise en cause comme l’une des principales coupables du fiasco. Celle-ci accuse alors Zeljko Pavlica de ne pas avoir assisté aux réunions de sécurité avant la finale de C1 et de ne pas avoir fourni d’informations sur la planification. Theodore Theodoridis, secrétaire général de l’UEFA, est également accusé d’avoir donné son accord quant aux preuves jugées fausses.

