La folle série de l'OL s'arrête en Norvège

Buts : Kielland (34e), Gaupset (90e+4) // Majri (6e), Hegerberg (13e)

Expulsion : Horan (52e) pour l’OL

Le bouchon lyonnais a sauté !

Après quinze victoires consécutives, l’OL a été accroché ce jeudi contre Brann (2-2). Les championnes de France ont marqué sur leurs deux premiers tirs (et leurs deux seules frappes cadrées de la rencontre). Amel Majri a ouvert le bal du pied droit, sans contrôle, à la réception d’un centre d’Ellie Carpenter (0-1, 6e). Daniëlle van de Donk, accrochée dans la surface, a ensuite permis à Ada Hegerberg de scorer sur penalty (0-2, 13e). Brann est néanmoins revenu dans la partie grâce à une superbe frappe de Justine Kielland, qui a profité d’un ballon mal dégagé par Damaris Egurrola (1-2, 34e). Plutôt mérité au vu de l’entame des Norvégiennes, qui ont réussi à gêner l’OL, notamment en leur contestant la possession de balle (58% en première période).

