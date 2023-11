Lyon atomise le Slavia Prague

Slavia Prague 0-9 Olympique lyonnais

Buts : Däbritz (3e), van de Donk (14e), Gilles (17e, 80e), Le Sommer (21e), Diani (24e), Renard (45e), Hegerberg (60e S.P.), Majri (62e)

C’était serré.

L’OL a fait exploser le Slava Prague ce mardi pour la première journée de la Ligue des champions féminine (0-9). Les Fenottes se sont rendu le match facile avec l’ouverture du score précoce de Sara Däbritz, qui a repris le centre de Perle Morroni sans contrôler (0-1, 3e). La défense chèque a pris des vagues, et Daniëlle van de Donk a glissé le ballon entre les jambes de la portière pour breaker (0-2, 14e). Sur un corner d’Eugénie Le Sommer, Ada Hegerberg a trouvé la transversale, mais Vanessa Gilles a terminé le travail (0-3, 17e). ELS a planté son petit but dans la foulée, de la tête, servie par van de Donk (0-4, 21e). Kadidiatou Diani a poursuivi le festival sur un centre de Morroni (0-5, 24e), avant la spéciale Wendie Renard, qui a placé un coup de boule imparable sur corner (0-6, 45e).

Asphyxié, le Slavia n’a tiré que deux fois au but en première période, et le film d’horreur s’est poursuivi au retour de la mi-temps, malgré le turn-over de Sonia Bompastor. Jusque-là frustrée, Hegerberg a obtenu un penalty qu’elle a elle-même transformé (0-7, 60e). Amel Majri a corsé l’addition au bout d’un contre, sur une nouvelle offrande de van de Donk (0-8, 62e). Olivie Lukasova a empêché Selma Bacha (67e), puis Vanessa Gilles (79e), de pousser le bouchon encore plus loin. La Canadienne s’est cependant rattrapée de la tête sur le corner suivant (0-9, 80e). L’OL s’arrête à neuf buts – autant que la section masculine depuis le début de la saison en Ligue 1 -, prend la tête de son groupe et poursuit son début de saison parfait : dix matchs, dix victoires, 42 buts marqués, 2 encaissés.

La gardienne de St. Pölten, qui viendra dans le Rhône mercredi prochain, va en faire des cauchemars.

Slavia (4-2-3-1) : Lukasova – Vesela (Slajsova, 46e), Keene, Bartovičová, Xiao – Surnovska (Bendova, 68e), McLaughlin – Stackpole (Nekesa, 69e), Cerna, Khyrova (Moravkova, 46e) – Ruzickova (Divisova, 81e). Entraîneur : Karel Piták.

Lyon (4-3-3) : Endler – Morroni, Renard, Gilles, Carpenter (Sombath, 59e) – Däbritz (Bacha, 60e), Van de Donk, Horan (Marozsan, 60e) – Hegerberg, Le Sommer (Majri, 46e), Diani (Becho, 46e). Entraîneuse : Sonia Bompastor.

