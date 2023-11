Victoire brouillonne de l’OL contre St. Pölten

Olympique lyonnais 2-0 St. Pölten

Buts : Van de Donk (4e), Balog (47e, CSC)

Un score rare pour les Fenottes, mais dont rêverait la section masculine.

Une semaine après avoir étrillé le Slavia Prague (0-9), les Lyonnaises se sont montrées moins précises ce mercredi contre les Autrichiennes de St. Pölten (2-0). L’ouverture du score de Danielle van de Donk, suite à un déboulé et un centre de Selma Bacha, a pourtant mis les joueuses de Sonia Bompastor sur les bons rails d’entrée de jeu (1-0, 4e). La Néerlandaise aurait pu doubler la mise sur une remise inspirée d’Ada Hegerberg (12e). Cette dernière n’a pas réussi à trouver la faille sur deux occasions, au premier (40e) comme au deuxième poteau (42e).

Avec près de 70% de possession en première période, l’OL s’est longtemps cassé les dents sur le bloc très bas des Autrichiennes. Toutefois, comme en début de match, les Fenottes sont sorties des vestiaires conquérantes. Hegerberg s’est de nouveau montrée maladroite, mais Leonarda Balog encore plus en propulsant le ballon dans ses propres filets (2-0, 47e). La Ballon d’or 2018 s’est même vu refuser un but (53e) pour une main alors qu’elle reprenait une tête de Lindsey Horan renvoyée par la transversale. La domination outrageuse lyonnaise (35 frappes à 4) n’aura pas été récompensée. Ce n’est pas l’entrée d’Eugénie Le Sommer, coupable d’un raté seule face au but vide (61e) et de plusieurs gestes inhabituels, qui fera évoluer le tableau d’affichage.

Suffisant tout de même pour avoir un goal average à deux chiffres.

OL (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles (Mbock, 59e), Renard, Bacha – Van de Donk, Damaris (Le Sommer, 59e), Horan – Diani (Becho, 76e), Hegerberg (Morroni, 76e), Däbritz (Marozsán, 76e). Entraîneur : Sonia Bompastor.

St. Pölten (5-4-1) : Schlüter – Touon, Klein, Balog, Lemesova (Johanning, 59e), Tabotta – Zver (Schumacher, 31e), Wenger, Mikolajova, Mattner-Trembleau (Mastrantonio, 76e) – Brunnthaler (Hillebrand, 59e). Entraîneur : Celia Brancao-Ribeiro.

