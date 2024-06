Pourquoi le camp de base de l’Angleterre est isolé ?

Ça ne fait pas rêver.

Si le camp de base de l’Angleterre pour cet Euro 2024 est isolé des grandes villes, ce n’est pas au hasard. Comme le précise le journal L’Équipe ce vendredi, la Fédération anglaise a en effet de loger dans une résidence hôtelière à Blankenhain, petite ville de 6 000 habitants au cœur de l’ex-RDA. L’unique route qui y mène est ultra sécurisée, et les familles des joueurs n’y ont accès que les lendemains de match. Le complexe dispose d’un terrain d’entraînement, et les joueurs, Phil Foden excepté, ne le quittent quasiment pas. Toujours dans L’Équipe, le sélectionneur Gareth Southgate est revenu sur ce choix : « Je retiens de mon expérience en tant que joueur, quand j’évoluais avec des personnalités comme Beckham et Scholes, qu’il faut trouver un endroit où l’on peut s’isoler. »

En somme, Gareth Southgate, international au milieu des années 1990, a appris du passé des Anglais. Notamment en Allemagne. En 2006, lors de la Coupe du monde, les joueurs s’étaient établis avec leurs compagnes, non loin de Baden-Baden et l’ambiance n’y était pas du tout militaire : les « wags », compagnes des joueurs, faisaient ainsi constamment la une des tabloïds, poussant Rio Ferdinand à raconter : « C’était devenu un cirque, où le football était secondaire. »

Le camp de base explique donc les performances indigestes.

