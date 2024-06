Phil Foden rentre (temporairement) en Angleterre

It’s coming home.

La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé que Phil Foden avait temporairement quitté le camp d’entraînement anglais (où les Three Lions séjournent pendant l’Euro) afin de retourner au Royaume-Uni, en raison d’une « urgence familiale ». La compagne du joueur de Manchester City est enceinte de leur troisième enfant, ce qui pourrait expliquer ce départ.

Le mot « temporairement » a son importance, et les Three Lions espèrent que Foden sera de retour en Allemagne pour disputer le huitième de finale dimanche, à Gelsenkirchen. Ce n’est pas la première fois qu’un joueur anglais quitte une grande compétition internationale : pendant le Mondial 2022 au Qatar, Raheem Sterling avait aussi effectué un aller-retour en Angleterre, pour se rendre auprès de sa femme et ses enfants, victimes d’un cambriolage.

On espère que la raison du départ de Foden est plus heureuse.

