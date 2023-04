Le jeu FIFA devient officiellement EA Sports FC

« EA Sports, it’s in the game. »

Fin du nom FIFA, place à EA Sports FC à partir de l’été prochain. En effet, il avait déjà été communiqué que l’édition 2023 serait le dernier opus à porter le nom de l’instance internationale de football, après que son partenariat avec l’éditeur canadien a pris fin. Et si cette dernière continuera de faire perdurer le mythique jeu de football, EA a dévoilé hier le logo de sa propre version et l’explique sur son site : « Notre nouvelle identité visuelle s’inspire des triangles qui existent depuis 30 ans dans EA Sports Football, des polygones isométriques qui composent notre jeu aux triangles du collectif dans Ultimate Team, en passant par l’indicateur des joueuses et des joueurs dans chaque match. […] Ce triangle n’a cessé de révolutionner l’univers du ballon rond depuis la naissance du football total dans les années 1970, et maintenant il est le fier symbole des futures évolutions du football. »

Rejoignez Le Club 👉 https://t.co/nrBNig1jqq Nous avons hâte de vous montrer le futur du football en juillet 🔥 ! #EASPORTSFC pic.twitter.com/xCFisWq34S — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) April 6, 2023

La volonté de rassurer les fans sur les multiples partenariats a aussi été affichée par la firme de jeux vidéo : « La Premier League, l’UEFA Ligue des champions, l’UEFA Women’s Champions League, LaLiga Santander, la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A, la CONMEBOL Libertadores, la Barclays Women’s Super League, la NSWL et bien d’autres encore sont partenaires d’EA SPORTS FC. » À noter qu’un accord avec le FC Barcelone pourrait bientôt être trouvé, tandis que plusieurs clubs comme l’Olympique de Marseille ou Chelsea ont officialisé la chose.

En attendant, une amélioration de la jouabilité ne serait pas de trop.