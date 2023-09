Tottenham accroche Arsenal, Chelsea pique sa crise

Montez le Son !

Tottenham a tenu tête à Arsenal ce dimanche dans un North London Derby très disputé (2-2). Cristian Romero a pourtant vécu une sale journée. L’Argentin a dévié dans son propre but une frappe de Bukayo Saka, prenant Guglielmo Vicario à contre-pied (26e). Il a aussi concédé un penalty en commettant une faute de main, permettant à Saka de marquer par lui-même cette fois (54e). Arsenal n’a cependant pas réussi à tenir son avantage, malgré un bon David Raya. Préféré à Ramsdale, l’Espagnol a signé deux belles parades face à Brennan Johnson (39e, 42e). Mais il n’a rien pu faire lorsque Heung-min Son a coupé le centre de James Maddison pour égaliser une première fois (42e). Une minute et demie après le penalty de Saka, le duo infernal des Spurs s’est remis en action : Maddison a chipé le ballon dans les pieds de Jorgino et offert sa deuxième assist à Son (55e). Pas de vainqueur, donc, et les deux équipes restent invaincues, à quatre points de la tête.

MAIS C'EST QUOI CE MATCH 🤯 Saka redonne l'avantage à Arsenal mais Son égalise à nouveau, 98 SECONDES plus tard 😱#ARSTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/x6N3Wlebbl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 24, 2023

L’autre choc de l’après-midi a vu la victoire de Liverpool contre West Ham (3-1). Sauvés par Alisson en début de match (6e), les Reds ont répondu par Mohamed Salah, qui s’est fait justice lui-même depuis le point de penalty après une faute de Nayef Aguerd (16e). Jarrod Bowen a surpris Virgil van Dijk en plongeant pour égaliser de la tête (42e). Darwin Núñez a manqué une belle opportunité dans la zone de vérité (53e), mais a fini par faire rugir Anfield en reprenant de volée le délicieux ballon d’Alexis Mac Allister (60e). Diogo Jota a terminé le travail sur un corner (85e), et Liverpool se hisse à la deuxième place, deux points derrière Manchester City.

Brighton est troisième grâce à son succès contre Bournemouth (3-1). Kaoru Mitoma a délivré les Seagulls en marquant deux fois en deuxième période. Aston Villa a aussi réussi à rebondir après sa déconvenue européenne jeudi. Les Villans ont enfoncé Chelsea à Stamford Bridge (0-1). Ollie Watkins a inscrit l’unique but de la rencontre à la 73e minute, sanctionnant ainsi l’infériorité numérique des Blues, réduits à dix avant l’heure de jeu pour une grosse faute de Malo Gusto sur Lucas Digne (58e). Chelsea n’a gagné qu’une seule fois après six journées et occupe une inquiétante quatorzième place.

Pas dingue, ce Super Sunday pour les clubs de Londres.

Arsenal 2-2 Tottenham

Buts : Romero (26e CSC), Saka (54e) pour les Gunners // Son (42e, 55e) pour les Spurs

Liverpool 3-1 West Ham

Buts : Salah (16e SP), Núñez (60e), Jota (85e) pour les Reds // Bowen (42e) pour les Hammers

Chelsea 0-1 Aston Villa

But : Watkins (73e)

Expulsion : Gusto (58e) pour les Blues

Brighton 3-1 Bournemouth

Buts : Kerkez (45e+2 CSC), Mitoma (46e, 77e) pour Brighton // Solanke (25e) pour Bournhemouth

