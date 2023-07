Eugénie Le Sommer : « Le foot n’a pas d’âge  »

Le Sommer en mode Mbappé.

À 34 ans, l’attaquante la plus prolifique de l’Histoire des Bleues (89 buts en 179 sélections) s’apprête à entamer sa quatrième et probablement ultime Coupe du monde. Surnommée « Tata » par certaines de ses coéquipières, la buteuse de l’OL est souvent ramenée à son âge, ce qui n’est pas un problème pour elle comme elle le confie à L’Equipe : « (Benzema, Cristiano Ronaldo) ces exemples me font dire que le foot n’a pas d’âge. Tant qu’on est bon sur le terrain, il n’y a pas de date de péremption. J’ai beaucoup observé les grandes joueuses que j’ai côtoyées, comme Lotta Schelin, qui était la meilleure attaquante du monde, et j’ai toujours eu la soif d’apprendre. C’est peut-être une partie du secret (…) Être une attaquante de 34 ans, c’est faire des déplacements que, peut-être, je ne faisais pas à 20 ans, qui me permettent de tromper mon adversaire, chercher à entrer dans sa tête, faire ce qu’elle n’attend pas. Ce sont des choses qui se font naturellement aujourd’hui, mais qu’on ne peut pas avoir à 20 ans, sans l’expérience.»

La Jamaïque ainsi que les autres formations du groupe F sont prévenues : Eugénie est prête.

Pronostic France Jamaïque : Analyse, cotes et prono du 1er match des Bleues à la Coupe du monde féminine