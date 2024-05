Trois joueuses argentines quittent la sélection nationale et dénoncent les conditions de vie

No money, more problems

Petit tremblement de terre au pays des Gauchos. Lors du rassemblement de l’équipe nationale féminine d’Argentine en amont de deux matchs amicaux contre le Costa Rica le 31 mai et le 3 juin, trois titulaires habituelles ont quitté le groupe, en protestation contre des problèmes de paie et de conditions générales. Laurina Oliveiros (gardienne), Julieta Cruz (défenseuse) et Lorena Benítez (milieu de terrain) ont pris la porte. Un nouveau tournant dans le combat pour l’égalité hommes-femmes dans le football.

« Nous avons atteint un point où nous sommes fatiguées des injustices, de ne pas être considérées, écoutées et pire encore, d’être humiliées. Nous avons besoin d’améliorations pour l’équipe féminine d’Argentine, et je ne parle pas seulement de finances. Je parle d’entraînement, de déjeuners, de petit-déjeuners. » C’est par ce message posté sur Instagram que Julieta Cruz dénonce les conditions de vie de l’équipe féminine.

Elle dévoile que les joueuses ne seront pas payées pour les deux matchs amicaux, puisqu’ils seront joués à domicile, mais aussi que les membres des familles étaient obligés de payer pour entrer dans le stade, et « un million de plus de choses » selon la joueuse de Boca Junior.

Le chemin est apparemment encore (trop) long pour le combat pour l’égalité..

L’Argentine va finalement jouer ses matchs amicaux aux États-Unis