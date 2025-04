Duel sans but et sans saveur entre Monaco et Strasbourg

AS Monaco 0–0 RC Strabsourg

Un match Tinder prometteur pour un date tout pourri.

Alors qu’on espérait voir une rencontre qui rebattrait totalement les cartes dans la course pour la Ligue des champions, Monaco et Strasbourg se sont quittés sur un match nul décevant ce samedi au stade Louis-II (0-0). Ce résultat ne fait finalement les affaires d’aucune des deux équipes au classement, puisque l’ASM pourrait perdre sa place de dauphin dès ce soir en cas de victoire marseillaise face à Montpellier, tandis que le Racing, cinquième, risque de se faire dépasser par Lille et Nice dimanche.

Des buts hors jeu comme seuls frissons

La rencontre, peu rythmée, voit les deux équipes se neutraliser dans l’entrejeu. Mika Biereth pense briser la glace peu avant la pause, mais le but du Danois est logiquement annulé par la VAR en raison d’une position de hors-jeu de Caio Henrique au départ de l’action (45e+2). Les demi-occasions se comptent longtemps sur les doigts d’une main : Valentín Barco tente bien sa chance sur deux tirs lointains, tandis que Đorđe Petrović s’interpose sur une tentative d’un angle fermé de Biereth.

Les entrées en jeu d’Eliesse Ben Seghir et de Folarin Balogun permettent enfin aux Monégasques de mettre un peu de folie en fin de match. Petrović doit intervenir d’une claquette pour sortir une reprise de la tête de Balogun, tandis que les situations chaudes se multiplient dans la surface strasbourgeoise. C’est à ce moment qu’Emanuel Emegha sort de sa boîte du côté du Racing pour braquer les Monégasques d’une tête à bout portant, mais la police du hors-jeu lève son drapeau pour annuler la réalisation du Néerlandais (85e).

L’enjeu a pris le dessus sur le jeu ce samedi, et c’est bien dommage.

AS Monaco (4-2-3-1) : Köhn – Vanderson, Singo, Mawissa, Caio Henrique (Diatta, 71e) – Camara (Magassa, 81e), Zakaria – Akliouche, Minamino (Ben Seghir, 71e), Embolo (Balogun, 81e) – Biereth (Ilenikhena, 90e+1). Entraîneur : Adi Hütter.

RC Strasbourg (3-5-2) : Petrović – Doukouré, Omobamidele, Sarr – Doué, Diarra (Lemaréchal, 57e), Santos, Barco (Ouattara, 90e), Diego Moreira – Bakwa (Amo-Ameyaw, 78e), Emegha. Entraîneur : Liam Rosenior.

La course à la Ligue des champions, le sel de la fin de saison