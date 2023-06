Marcus Thuram ne veut pas rejoindre le PSG

Toujours pas de Thuram à Paris.

Convoité par le Paris Saint-Germain pour venir renforcer son secteur offensif cet été, Marcus Thuram ne viendra pas, à en croire L’Équipe. Plusieurs éléments auraient ainsi dissuadé celui qui arrive en fin de contrat avec le Borussia M’Gladbach de rejoindre la capitale française, à commencer par l’abandon de la piste menant à Julian Nagelsmann comme entraîneur. À un an de l’Euro, l’international tricolore souhaite également s’engager dans un club où il pourra bénéficier d’un maximum de temps de jeu, et si possible dans l’axe, explique le quotidien. L’ancien Guingampais craindrait également les incertitudes autour du mercato à venir au pied de la tour Eiffel.

L’avenir de l’attaquant pourrait désormais s’écrire en Italie, alors que les deux clubs de Milan espèrent obtenir sa venue. La presse transalpine affirme en effet qu’il pourrait rapidement s’engager avec les Rossoneri, à la recherche de renforts dans l’axe pour la saison prochaine.

Qui ne préférerait pas rejoindre Olivier Giroud plutôt que Kylian Mbappé ?

Neymar trompe sa conjointe et s'excuse