La famille Thuram écrit l’histoire des Bleus

Tel père, tel fils.

La titularisation de Marcus Thuram avec l’équipe de France face à l’Autriche a permis à la famille d’écrire encore un peu plus l’histoire de la sélection. Ils sont en effet les premiers père et fils à disputer un Euro avec les Bleus (et le dixième duo du genre de l’histoire, aux côtés notamment des Blind, Chiesa ou Hagi, toujours en 2024).

Pères et fils ayant disputé l'EURO : 🇳🇱 Cruyff 🇧🇪 Verheyen 🇩🇰 Schmeichel 🇨🇿 Kadlec 🇬🇷 Kapsis 🇵🇹 Veloso 🇳🇱 Blind 🇮🇹 Chiesa 🇷🇴 Hagi 🇫🇷 Thuram #FRAAUT #EURO2024 — Stats Foot (@Statsdufoot) June 17, 2024

C’est bientôt le match contre la Croatie ?

Deschamps : « Même si ce n'est qu'un nez, c'est très embêtant pour nous »